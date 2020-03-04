"Бавария" хочет продлить контракт с 19-летним защитником Дэвисом
"Бавария" намерена подписать новый контракт с защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Sport Bild.
По информации источника, стороны уже начали переговоры по поводу продления соглашения. По новым условиям футболист будет зарабатывать около 5 миллионов евро в год. На данный момент оклад 19-летнего защитника - 1 миллион евро.
В нынешнем сезоне Дэвис участвовал в 31 матче, в которых отметился 1 голом и сделал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16