"Бавария" хочет продлить контракт с 19-летним защитником Дэвисом

"Бавария" намерена подписать новый контракт с защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Sport Bild.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по поводу продления соглашения. По новым условиям футболист будет зарабатывать около 5 миллионов евро в год. На данный момент оклад 19-летнего защитника - 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Дэвис участвовал в 31 матче, в которых отметился 1 голом и сделал 8 ассистов.

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