"Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой

Фото: Твиттер @leongoretzka_

"Бавария" в ближайшее время предложит новый контракт своему хавбеку Леону Горетцке, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, боссам мюнхенцев нравится та игра, которую показывает полузащитник. И клуб и 26-летний немец заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже обсуждали детали нового соглашения на предварительных переговорах.

