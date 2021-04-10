"Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой
Фото: Твиттер @leongoretzka_
"Бавария" в ближайшее время предложит новый контракт своему хавбеку Леону Горетцке, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, боссам мюнхенцев нравится та игра, которую показывает полузащитник. И клуб и 26-летний немец заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже обсуждали детали нового соглашения на предварительных переговорах.
#BayernMunich are in advanced talks with Leon #Goretzka for a contract extension. His contract expires in 2022 and it both sides of negotiating table want to get a deal done to keep the player at Bayern for the long-term. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2021
Нынешний контракт футболиста с немецким грандом рассчитан до июня 2022 года.
В сезоне 2020/2021 Горетцка выходил на поле за "Баварию" в 29 матчах во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 9 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20