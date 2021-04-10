"Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой

Теги леон горетцкабавария мюнхен

"Бавария" хочет продлить контракт с ГоретцкойФото: Твиттер @leongoretzka_ 
"Бавария" в ближайшее время предложит новый контракт своему хавбеку Леону Горетцке, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, боссам мюнхенцев нравится та игра, которую показывает полузащитник. И клуб и 26-летний немец заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже обсуждали детали нового соглашения на предварительных переговорах.

Нынешний контракт футболиста с немецким грандом рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне 2020/2021 Горетцка выходил на поле за "Баварию" в 29 матчах во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 9 результативных передач.

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