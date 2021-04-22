"Бавария" хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом
Фото: Твиттер @dw_sports
Боссы мюнхенской "Баварии" хотят оставить в команде форварда Эрика Максима Шупо-Мотинга.
Игроку предложено заключить новое краткосрочное соглашение.
Текущий контракт с немецким клубом и футболистом действует до 30 июня 2021 года.
Напомним, нападающий выступает за "Баварию" с октября прошлого года, когда перешел из ПСЖ в качестве свободного агента. Забавным фактом является то, что игрока за всю карьеру ни разу не продали. Он выступал за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц", "Шальке", "Сток" и ПСЖ, но в каждый из клубов уходил как свободный агент.
За свою карьеру Шупо-Мотинг дважды становился чемпионом Лиги 1, брал Кубок Франции и Кубок Французской Лиги, а также вместе с "Баварией" победил на Клубном Чемпионате Мира.
В 30 матчах за мюнхенцев в этом сезоне камерунец смог забить 9 голов и отдать одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20