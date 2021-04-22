"Бавария" хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом

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Боссы мюнхенской "Баварии" хотят оставить в команде форварда Эрика Максима Шупо-Мотинга.

Игроку предложено заключить новое краткосрочное соглашение.

Текущий контракт с немецким клубом и футболистом действует до 30 июня 2021 года.

Напомним, нападающий выступает за "Баварию" с октября прошлого года, когда перешел из ПСЖ в качестве свободного агента. Забавным фактом является то, что игрока за всю карьеру ни разу не продали. Он выступал за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц", "Шальке", "Сток" и ПСЖ, но в каждый из клубов уходил как свободный агент.



За свою карьеру Шупо-Мотинг дважды становился чемпионом Лиги 1, брал Кубок Франции и Кубок Французской Лиги, а также вместе с "Баварией" победил на Клубном Чемпионате Мира.

В 30 матчах за мюнхенцев в этом сезоне камерунец смог забить 9 голов и отдать одну результативную передачу.