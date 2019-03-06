"Бавария" хочет продлить контракт со своей главной звездой
"Бавария" хочет продлить контракт со своим ведущим нападающим Робертом Левандовски, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб готов предложить польскому бомбардиру соглашение до 2023 года.
Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
30-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 228 матчей, забил 178 голов и сделал 45 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13