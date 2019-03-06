"Бавария" хочет продлить контракт со своей главной звездой

"Бавария" хочет продлить контракт со своим ведущим нападающим Робертом Левандовски, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов предложить польскому бомбардиру соглашение до 2023 года.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

30-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, сыграл 228 матчей, забил 178 голов и сделал 45 ассистов.

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