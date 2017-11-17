"Бавария" хочет продлить Рафинью, однако футболист раздумывает над переездом в Бразилию

Теги бавария мюнхенрафинья феррейра

"Бавария" хочет продлить Рафинью, однако футболист раздумывает над переездом в Бразилию

"Бавария" предложила защитнику Рафинье новое двухлетнее соглашение.

Однако как сообщает Globoesporte, игрок размышляет об уходе из клуба и склоняется к переезду в Бразилию.

Действующий контракт Рафиньи с "Баварией" истекает летом 2018 года.

Читайте также: Левандовски рассказал, какого форварда необходимо купить "Баварии". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 12 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Штутгарт 12 16
12 Герта 11 14
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов