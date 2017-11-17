"Бавария" хочет продлить Рафинью, однако футболист раздумывает над переездом в Бразилию

"Бавария" предложила защитнику Рафинье новое двухлетнее соглашение.

Однако как сообщает Globoesporte, игрок размышляет об уходе из клуба и склоняется к переезду в Бразилию.

Действующий контракт Рафиньи с "Баварией" истекает летом 2018 года.

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