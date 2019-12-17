"Бавария" хочет усилиться игроком сборной Аргентины
"Бавария" заинтересована в приобретении вингера "Севильи" Лукаса Окампоса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, мюнхенский клуб готов подписать 25-летнего аргентинца уже во время зимнего трансферного окна.
Впрочем, против такого сценария выступают "нервионцы", которые предпочитают отложить сделку до лета.
Рыночная стоимость Окампоса - 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 14 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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