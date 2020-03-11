"Бавария" хочет вернуть Крооса

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"Бавария" хочет вернуть Крооса

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представителю мюнхенцев уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Ранее хавбек уже выступал за "Баварию" с 2007 по 2010 годы.

В нынешнем сезоне 30-летний Кроос провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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