"Бавария" - "Хоффенхайм" - 5:2 (обзор)

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"Бавария" - "Хоффенхайм" - 5:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Хоффенхаймом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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