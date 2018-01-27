"Бавария" - "Хоффенхайм" - 5:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Хоффенхаймом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|50
|2
|Шальке
|20
|34
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|4
|РБ Лейпциг
|20
|32
|5
|Боруссия Дортмунд
|20
|31
|6
|Байер Леверкузен
|19
|31
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|20
|26
|12
|Фрайбург
|20
|24
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Майнц 05
|19
|20
|15
|Штутгарт
|20
|20
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|20
|13