"Бавария" и "Атлетико" поборются за Товена

"Бавария" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику "Марселя" Флориану Товену, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, немецкий и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. В составе "Баварии" Товен может стать преемником своего соотечественника Франка Рибери, а для "Атлетико" он является одним из способов заменить Антуана Гризманна.

В этом сезоне 24-летний Товен провел за "Марсель" 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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