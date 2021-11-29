"Бавария" и "Барселона" поспорят за хавбека "Марселя"

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"Бавария" и "Барселона" поспорят за хавбека "Марселя"

Фото инстаграм Бубакара Камара

Опорный полузащитник "Марселя" Бубакар Камара может продолжить карьеру в Германии или Испании.

По информации Foot Mercato, 22-летний футболист привлёк внимание "Баварии" и "Барселоны".

Оба клуба заинтересованы в подписании француза следующим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 15 матчей и забил 1 гол. Рыночная стоимость игрока - 28 миллионов евро.

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