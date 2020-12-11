"Бавария" и "Барселона" поспорят за защитника "Марселя"

Центральный защитник "Марселя" Бубакару Камара стал трансферной целью европейских топ-клубов.

Sky Germany сообщает об интересе "Баварии" к 21-летнему футболисту. По окончании этого сезона "ротен" могут купить француза за 20-30 миллионов евро.

По информации Todo Fichajes, за перспективным игроком также охотится "Барселона". При чём "сине-гранатовые" готовы подписать его уже в январе.

Камара - воспитанник "Марселя", за основную команду провансальцев он сыграл 95 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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