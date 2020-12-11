"Бавария" и "Барселона" поспорят за защитника "Марселя"
Центральный защитник "Марселя" Бубакару Камара стал трансферной целью европейских топ-клубов.
Sky Germany сообщает об интересе "Баварии" к 21-летнему футболисту. По окончании этого сезона "ротен" могут купить француза за 20-30 миллионов евро.
По информации Todo Fichajes, за перспективным игроком также охотится "Барселона". При чём "сине-гранатовые" готовы подписать его уже в январе.
Камара - воспитанник "Марселя", за основную команду провансальцев он сыграл 95 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
Не пропустите: В "Баварии" оценили вероятность покупки Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тактаров назвал качества, которые должны быть у тренера ЦСКА
-
Тедеско рассказал, на кого из игроков "Спартака" он был похож в молодости
-
16 родственников Марадоны претендуют на наследство
-
Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса
-
АПЛ назвала лучшего футболиста ноября
-
ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли
-
В "Тамбове" подтвердили возможность дальнейшего бойкота матчей
-
Дюков рассказал об улучшении судейства в РПЛ
-
Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ
-
Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
-
Тедеско сделал прогноз на итоговое место "Спартака" в РПЛ
-
"Бавария" и "Барселона" поспорят за защитника "Марселя"
-
Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ
-
Джикия прокомментировал уход Газизова из "Спартака"
-
Загребское "Динамо" повторило рекорд Лиги Европы
-
"Ростов Арену" могут переименовать в честь легендарного советского футболиста
-
Гончаренко высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Впервые ЦСКА проиграл в еврокубках хорватской команде
-
Капитан "Спартака" Джикия поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20