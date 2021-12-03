"Бавария" и "Барселона" сыграют без зрителей в решающем матче Лиги Чемпионов

Фото сайт "Барселоны"

Принято официальное решение о проведении при пустых трибунах игры 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Барселоной".

Зрителей не пустят на "Альянц Арену" из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Германии.

Напомним, что матч состоится в среду, 8 декабря, в 23:00 по московскому времени.

"Барсе" нужно побеждать на выезде "Баварию", чтобы гарантировать себе путёвку в 1/8 финала ЛЧ. Если каталонцы не выиграют, то будут зависеть от результата параллельного поединка "Бенфики" и киевского "Динамо".

Не пропустите: Фати хочет сыграть против "Баварии", если у "Барселоны" возникнут проблемы по ходу матча. | http://soccernews.ru