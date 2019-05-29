"Бавария" и "Байер" ведут борьбу за игрока сборной Франции

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"Бавария" и "Байер" ведут борьбу за игрока сборной Франции

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен привлёк внимание сразу двух немецких клубов, сообщает France Football.

По сведениям издания, на 26-летнего француза претендуют мюнхенская "Бавария" и леверкузенский "Байер".

Ранее СМИ писали, что интерес к хавбеку также проявляет итальянский "Милан".

В текущем сезоне Товен сыграл за "Марсель" 37 матчей, забил 18 голов и сделал 10 ассистов. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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