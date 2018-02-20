"Бавария" и "Бешикташ" назвали стартовые составы: Вагнер Лав выйдет с первых минут

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"Бавария" и "Бешикташ" назвали стартовые составы: Вагнер Лав выйдет с первых минутМюнхенская "Бавария" и турецкий "Бешикташ" назвали свои стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Коман, Хамес, Мартинес, Видаль, Мюллер, Левандовски.

"Бешикташ": Фабри, Адриано, Пепе, Вида, Эркин, Куарежма, Хатчинсон, Медель, Бабель, Талиска, Вагнер Лав.

Не пропустите превью к матчу "Бавария" - "Бешикташ". | soccernews.ru

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