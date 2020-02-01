"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги

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"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги

Представляем результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия Д" - "Унион Берлин" 5:0

Голы: Санчо, 13 - 1:0, Холанд, 18 - 2:0, Ройс (пен), 68 - 3:0, Витцель, 70 - 4:0, Холанд, 76 - 5:0

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Загаду, 64), Санчо, Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс (Азар, 71), Холанд (Рейна, 77).

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек, Фридрих, Триммель (Рюэрсон, 74), Бюльтер, Андрих, Малли (Беккер, 59), Гентнер (Премель, 68), Суботич, Андерссон.


"Майнц" - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 8 - 0:1, Мюллер, 14 - 0:2, Алькантара, 26 - 0:3, Сен-Жюст, 45 - 1:3

"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Кунде (Латца, 32), Баку, Озтуналы, Квайсон, Баррейро (Онисиво, 72), Боэтиюс, Матета (Салаи, 74).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коутиньо, 65), Дэвис, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 65).


"Аугсбург" - "Вердер" 2:1

Голы: Едвай (аг), 23 - 0:1, Нидерлехнер, 67 - 1:1, Варгас, 82 - 2:1

"Аугсбург": Люте, Удуохай, Гауэлеу, Едвай, Макс, Хан (Финнбогасон, 46), Хедира (Левен, 78), Рихтер, Байер, Варгас (Фрамбергер, 86), Нидерлехнер.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Топрак, Фогт, Шахин (Гросс, 80), Битенкур (Сарджент, 87), Рашица, Эггештайн, Классен, Зельке, Вольтемаде (Бартельс, 58).


"Фортуна" - "Айнтрахт" 1:1

Гол: Айхан, 78 - 1:0, Чендлер, 90 - 1:1

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Хоффманн, Айхан, Циммерманн, Штегер (Зоботтка, 87), Томми, Ампома (Ковнацки, 69), Моралес, Бериша (Финк, 77), Хеннингс.

"Айнтрахт": Трапп, Ндика (Дурм, 84), Абраам, да Кошта, Чендлер, Костич, Соу, Камада (Ильзанкер, 46), Роде, Хинтереггер, Пасиенсия (Андре Силва, 46).


"Хоффенхайм" - "Байер" 2:1

Голы: Диаби, 11 - 0:1, Крамарич, 23 - 1:1, Сков, 65 - 2:1

"Хоффенхайм": Пентке, Пош, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Самассеку, Сков, Баумгартнер (Гриллич, 66), Руди, Крамарич, Даббур (Адамян, 60; Бичакчич, 83).

"Байер": Градецки, Синкгравен (Аларио, 74), Бендер, Та, Бендер, Демирбай, Бельараби (Бэйли, 46), Хавертц, Баумгартлингер (Амири, 74), Диаби, Фолланд.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 30
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 17
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