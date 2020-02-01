"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги
Представляем результаты 20-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия Д" - "Унион Берлин" 5:0
Голы: Санчо, 13 - 1:0, Холанд, 18 - 2:0, Ройс (пен), 68 - 3:0, Витцель, 70 - 4:0, Холанд, 76 - 5:0
"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Загаду, 64), Санчо, Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс (Азар, 71), Холанд (Рейна, 77).
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек, Фридрих, Триммель (Рюэрсон, 74), Бюльтер, Андрих, Малли (Беккер, 59), Гентнер (Премель, 68), Суботич, Андерссон.
"Майнц" - "Бавария" 1:3
Голы: Левандовски, 8 - 0:1, Мюллер, 14 - 0:2, Алькантара, 26 - 0:3, Сен-Жюст, 45 - 1:3
"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Кунде (Латца, 32), Баку, Озтуналы, Квайсон, Баррейро (Онисиво, 72), Боэтиюс, Матета (Салаи, 74).
"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коутиньо, 65), Дэвис, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 65).
"Аугсбург" - "Вердер" 2:1
Голы: Едвай (аг), 23 - 0:1, Нидерлехнер, 67 - 1:1, Варгас, 82 - 2:1
"Аугсбург": Люте, Удуохай, Гауэлеу, Едвай, Макс, Хан (Финнбогасон, 46), Хедира (Левен, 78), Рихтер, Байер, Варгас (Фрамбергер, 86), Нидерлехнер.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Топрак, Фогт, Шахин (Гросс, 80), Битенкур (Сарджент, 87), Рашица, Эггештайн, Классен, Зельке, Вольтемаде (Бартельс, 58).
"Фортуна" - "Айнтрахт" 1:1
Гол: Айхан, 78 - 1:0, Чендлер, 90 - 1:1
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Хоффманн, Айхан, Циммерманн, Штегер (Зоботтка, 87), Томми, Ампома (Ковнацки, 69), Моралес, Бериша (Финк, 77), Хеннингс.
"Айнтрахт": Трапп, Ндика (Дурм, 84), Абраам, да Кошта, Чендлер, Костич, Соу, Камада (Ильзанкер, 46), Роде, Хинтереггер, Пасиенсия (Андре Силва, 46).
"Хоффенхайм" - "Байер" 2:1
Голы: Диаби, 11 - 0:1, Крамарич, 23 - 1:1, Сков, 65 - 2:1
"Хоффенхайм": Пентке, Пош, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Самассеку, Сков, Баумгартнер (Гриллич, 66), Руди, Крамарич, Даббур (Адамян, 60; Бичакчич, 83).
"Байер": Градецки, Синкгравен (Аларио, 74), Бендер, Та, Бендер, Демирбай, Бельараби (Бэйли, 46), Хавертц, Баумгартлингер (Амири, 74), Диаби, Фолланд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15