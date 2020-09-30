"Бавария" и "Боруссия" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии

Тренерские штабы "Баварии" и дортмундской "Боруссии" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Мартинес, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман.

"Боруссия": Хитц, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Дауд, Дилэйни, Пасслак, Брандт, Холанн, Ройс.

Встречу пропустит хавбек "Баварии" Леон Горецка. Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

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