"Бавария" и "Боруссия" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии

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"Бавария" и "Боруссия" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии

Тренерские штабы "Баварии" и дортмундской "Боруссии" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэйвис, Киммих, Мартинес, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман.

"Боруссия": Хитц, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Дауд, Дилэйни, Пасслак, Брандт, Холанн, Ройс.

Встречу пропустит хавбек "Баварии" Леон Горецка. Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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