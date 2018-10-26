"Бавария" и "Боруссия" поборются за общую трансферную цель

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"Бавария" и "Боруссия" поборются за общую трансферную цель

Два топ-клуба Бундеслиги поборются за защитника "Гамбурга" Дэвида Бейтса.

По сведениям Spox.com, речь идет о "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Ориентировочная стоимость сделки составляет один миллион евро.

Действующее соглашение игрока с клубом действует до 2022 года. В текущем сезоне Бейтс принял участие в восьми матчах.

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