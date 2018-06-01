"Бавария" и "Боруссия" поборются за защитника "Милана"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес летом может сменить клуб.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы "Бавария", которая ищет замену Хуану Бернату, и дортмундская "Боруссия".

Отметим, что "россонери" в ближайшее время не собирается расставаться с Родригесом.

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