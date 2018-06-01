"Бавария" и "Боруссия" поборются за защитника "Милана"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундмиланрикардо родригес

"Бавария" и "Боруссия" поборются за защитника "Милана"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес летом может сменить клуб.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы "Бавария", которая ищет замену Хуану Бернату, и дортмундская "Боруссия".

Отметим, что "россонери" в ближайшее время не собирается расставаться с Родригесом.

Читайте также: Ковач планирует выставить на трансфер пятерых футболистов "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов