"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.
"Кельн" - "Байер" 2:0
Голы: Кордоба, 73 - 1:0, Борнаув, 84 - 2:0
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Якобс, Каттербах, Хектор, Тильманн (Риссе, 56), Схири, Чихос, Дрекслер, Борнаув, Модест (Кордоба, 55).
"Байер": Градецки, Венделл, Бендер, Драгович, Бендер, Хавертц, Баумгартлингер, Амири (Бэйли, 54), Арангис, Диаби (Бельараби, 82), Фолланд (Рецос, 66).
Удаления: Драгович (62), Бэйли (77).
"Герта" - "Фрайбург" 1:0
Гол: Дарида, 53 - 1:0
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Клюнтер, Рекик, Боята, Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74), Лукебакио, Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).
"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хефлер, Хаберер, Шаллаи (Грифо, 57), Хайнц, Петерсен, Хелер.
"Бавария" - "Вердер" 6:1
Голы: Рашица, 24 - 0:1, Коутиньо, 45 - 1:1, Левандовски, 45 - 2:1, Коутиньо, 63 - 3:1, Левандовски, 72 - 4:1, Мюллер, 75 - 5:1, Коутиньо, 78 - 6:1
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Киммих, Горетцка (Мюллер, 70), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Коутиньо (Сингх, 82), Левандовски.
"Вердер": Павленка, Ланг, Аугустинссон, Гебре Селассие (Фридль, 45), Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица, Шахин, Велькович, Осако (Битенкур, 67).
"Падерборн" - "Унион Берлин" 1:1
Голы: Ингвартсен, 7 - 0:1, Прегер, 33 - 1:1
"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Килиан, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 68), Хюбнер, Андерссон, Ингвартсен (Беккер, 77).
"Майнц" - "Боруссия Д" 0:4
Голы: Ройс, 32 - 0:1, Санчо, 66 - 0:2, Азар, 69 - 0:3, Шульц, 84 - 0:4
"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Ниакате, Фернандеш, Кунде, Озтуналы, Боэтиюс (Максим, 76), Баку, Квайсон, Салаи (Матета, 81).
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Брандт (Дауд, 80), Вайгль, Ройс (Гетце, 73), Санчо (Пако Алькасер, 85), Азар, Хуммельс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9