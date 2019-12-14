"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги

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"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.

"Кельн" - "Байер" 2:0

Голы: Кордоба, 73 - 1:0, Борнаув, 84 - 2:0

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Якобс, Каттербах, Хектор, Тильманн (Риссе, 56), Схири, Чихос, Дрекслер, Борнаув, Модест (Кордоба, 55).

"Байер": Градецки, Венделл, Бендер, Драгович, Бендер, Хавертц, Баумгартлингер, Амири (Бэйли, 54), Арангис, Диаби (Бельараби, 82), Фолланд (Рецос, 66).

Удаления: Драгович (62), Бэйли (77).    


"Герта" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Дарида, 53 - 1:0

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Клюнтер, Рекик, Боята, Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74), Лукебакио, Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).

"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хефлер, Хаберер, Шаллаи (Грифо, 57), Хайнц, Петерсен, Хелер.


"Бавария" - "Вердер" 6:1

Голы: Рашица, 24 - 0:1, Коутиньо, 45 - 1:1, Левандовски, 45 - 2:1, Коутиньо, 63 - 3:1, Левандовски, 72 - 4:1, Мюллер, 75 - 5:1, Коутиньо, 78 - 6:1

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Киммих, Горетцка (Мюллер, 70), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Коутиньо (Сингх, 82), Левандовски.

"Вердер": Павленка, Ланг, Аугустинссон, Гебре Селассие (Фридль, 45), Гросс, Классен, Эггештайн, Рашица, Шахин, Велькович, Осако (Битенкур, 67).


"Падерборн" - "Унион Берлин" 1:1

Голы: Ингвартсен, 7 - 0:1, Прегер, 33 - 1:1

"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Килиан, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Ленц, Фридрих, Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 68), Хюбнер, Андерссон, Ингвартсен (Беккер, 77).


"Майнц" - "Боруссия Д" 0:4

Голы: Ройс, 32 - 0:1, Санчо, 66 - 0:2, Азар, 69 - 0:3, Шульц, 84 - 0:4

"Майнц": Центнер, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Ниакате, Фернандеш, Кунде, Озтуналы, Боэтиюс (Максим, 76), Баку, Квайсон, Салаи (Матета, 81).

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Шульц, Брандт (Дауд, 80), Вайгль, Ройс (Гетце, 73), Санчо (Пако Алькасер, 85), Азар, Хуммельс.

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1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 14 31
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 14 30
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 15 29
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 15 27
5 Шальке Шальке 14 25
6 Фрайбург Фрайбург 15 25
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 15 25
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 15 21
9 Вольфсбург Вольфсбург 14 20
10 Унион Берлин Унион Берлин 15 20
11 Аугсбург Аугсбург 15 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 14 18
13 Герта Герта 15 15
14 Майнц 05 Майнц 05 15 15
15 Вердер Бремен Вердер Бремен 15 14
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 14 12
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