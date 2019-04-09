"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Хаким Зийех пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Sport.de.

По информации источника, новыми претендентами на 26-летнего марокканца стали "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Оба клуба уже контактировали с амстердамцами касательно возможного перехода хавбека.

Ранее интерес к Зийеху также проявляли "Реал", "Челси", "Арсенал", "Эвертон", "Лестер" и "Рома".

Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 39 матчей, забил 19 голов и сделал 17 ассистов.

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