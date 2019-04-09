"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундаяксхаким зийехтрансферы

"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Хаким Зийех пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Sport.de.

По информации источника, новыми претендентами на 26-летнего марокканца стали "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Оба клуба уже контактировали с амстердамцами касательно возможного перехода хавбека.

Ранее интерес к Зийеху также проявляли "Реал", "Челси", "Арсенал", "Эвертон", "Лестер" и "Рома".

Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 39 матчей, забил 19 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Торган Азар выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 43
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 28 26
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов