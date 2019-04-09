"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"
Полузащитник "Аякса" Хаким Зийех пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Sport.de.
По информации источника, новыми претендентами на 26-летнего марокканца стали "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
Оба клуба уже контактировали с амстердамцами касательно возможного перехода хавбека.
Ранее интерес к Зийеху также проявляли "Реал", "Челси", "Арсенал", "Эвертон", "Лестер" и "Рома".
Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 39 матчей, забил 19 голов и сделал 17 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14