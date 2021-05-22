"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги

Завершился 34-й тур немецкой Бундеслиги.

В заключительном туре сезона "Бавария" и обе "Боруссии" одержали победы. Также стоит отметить, что "Арминия" спаслась от вылета.

По итогам чемпионата "Бавария", "РБ Лейпциг", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург" вышли в Лигу Чемпионов. "Айнтрахт" и "Байер" сыграют в Лиге Европы. "Вердер" и "Шальке" вылетели из Бундеслиги, "Кельн" ожидает плей-офф за сохранение прописки.

"Штутгарт" - "Арминия" 0:2

Голы: Клос (пен), 66 - 0:1, Доан, 72 - 0:2

"Вердер" - "Боруссия" М 2:4

Голы: Штиндль, 3 - 0:1, Тюрам, 52 - 0:2, Бенсебайни, 58 - 0:3, Нойхаус, 67 - 0:4, Рашица, 80 - 1:4, Фюллькруг, 83 - 2:4

"Кельн" - "Шальке" 1:0

Гол: Борнаув, 86 - 1:0

"Боруссия" Д - "Байер" 3:1

Голы: Холанд, 5 - 1:0, Ройс, 51 - 2:0, Холанд, 84 - 3:0, Бендер (пен), 89 - 3:1

"Бавария" - "Аугсбург" 5:2

Голы: Гауэлеу (аг), 9 - 1:0, Гнабри, 23 - 2:0, Киммих, 33 - 3:0, Коман, 43 - 4:0, Хан, 67 - 4:1, Нидерлехнер, 71 - 4:2, Левандовски, 90 - 5:2

"Хоффенхайм" - "Герта" 2:1

Голы: Дарида, 43 - 0:1, Адамян, 49 - 1:1, Крамарич, 90 - 2:1

"Вольфсбург" - "Майнц" 2:3

Голы: Боэтиюс, 44 - 0:1, Филипп, 47 - 1:1, Квайсон, 54 - 1:2, Жоао Виктор, 66 - 2:2, Белль, 77 - 2:3

"Айнтрахт" - "Фрайбург" 3:1

Голы: Андре Силва (пен), 62 - 1:0, Чжон Ву Ен, 76 - 1:1, Туре, 87 - 2:1, Ахе, 90 - 3:1

"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Клюйверт, 55 - 0:1, Фридрих, 67 - 1:1, Крузе, 90 - 2:1

Турнирное положение: "Бавария" (78), "РБ Лейпциг" (65), "Боруссия" Д (64), "Вольфсбург" (61), "Айнтрахт" (60), "Байер" (52), "Унион" (50), "Боруссия" М (49), "Штутгарт" (45), "Фрайбург" (45), "Хоффенхайм" (43), "Майнц" (39), "Аугсбург" (36), "Герта" (35), "Арминия" (35), "Кельн" (33), "Вердер" (31), "Шальке" (16).

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