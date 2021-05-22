"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги

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"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги

Завершился 34-й тур немецкой Бундеслиги.

В заключительном туре сезона "Бавария" и обе "Боруссии" одержали победы. Также стоит отметить, что "Арминия" спаслась от вылета.

По итогам чемпионата "Бавария", "РБ Лейпциг", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург" вышли в Лигу Чемпионов. "Айнтрахт" и "Байер" сыграют в Лиге Европы. "Вердер" и "Шальке" вылетели из Бундеслиги, "Кельн" ожидает плей-офф за сохранение прописки.

"Штутгарт" - "Арминия" 0:2
Голы: Клос (пен), 66 - 0:1, Доан, 72 - 0:2

"Вердер" - "Боруссия" М 2:4
Голы: Штиндль, 3 - 0:1, Тюрам, 52 - 0:2, Бенсебайни, 58 - 0:3, Нойхаус, 67 - 0:4, Рашица, 80 - 1:4, Фюллькруг, 83 - 2:4

"Кельн" - "Шальке" 1:0
Гол: Борнаув, 86 - 1:0

"Боруссия" Д - "Байер" 3:1
Голы: Холанд, 5 - 1:0, Ройс, 51 - 2:0, Холанд, 84 - 3:0, Бендер (пен), 89 - 3:1

"Бавария" - "Аугсбург" 5:2
Голы: Гауэлеу (аг), 9 - 1:0, Гнабри, 23 - 2:0, Киммих, 33 - 3:0, Коман, 43 - 4:0, Хан, 67 - 4:1, Нидерлехнер, 71 - 4:2, Левандовски, 90 - 5:2

"Хоффенхайм" - "Герта" 2:1
Голы: Дарида, 43 - 0:1, Адамян, 49 - 1:1, Крамарич, 90 - 2:1

"Вольфсбург" - "Майнц" 2:3
Голы: Боэтиюс, 44 - 0:1, Филипп, 47 - 1:1, Квайсон, 54 - 1:2, Жоао Виктор, 66 - 2:2, Белль, 77 - 2:3

"Айнтрахт" - "Фрайбург" 3:1
Голы: Андре Силва (пен), 62 - 1:0, Чжон Ву Ен, 76 - 1:1, Туре, 87 - 2:1, Ахе, 90 - 3:1

"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" 2:1
Голы: Клюйверт, 55 - 0:1, Фридрих, 67 - 1:1, Крузе, 90 - 2:1

Турнирное положение: "Бавария" (78), "РБ Лейпциг" (65), "Боруссия" Д (64), "Вольфсбург" (61), "Айнтрахт" (60), "Байер" (52), "Унион" (50), "Боруссия" М (49), "Штутгарт" (45), "Фрайбург" (45), "Хоффенхайм" (43), "Майнц" (39), "Аугсбург" (36), "Герта" (35), "Арминия" (35), "Кельн" (33), "Вердер" (31), "Шальке" (16).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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