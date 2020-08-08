"Бавария" и "Челси" назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Челси" на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Дэвис, Гнабри, Горетцка, Перишич, Левандовски, Мюллер.

"Челси": Кабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам.

Игра начнется в 22:00 (мск). В первом матче "Бавария" разгромила соперника со счетом 3:0.

Читайте также: Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru