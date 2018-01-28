"Бавария" и "Чикаго" проведут матч в честь Швайнштайгера

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"Бавария" и "Чикаго" проведут матч в честь Швайнштайгера

"Бавария" в проведет товарищеский матч с "Чикаго". Этот поединок будет сыгран в честь немецкого полузащитника американского клуба Бастиана Швайнштайгера.

Футболист сыграет по тайму за каждую из команд.

"Я с нетерпением жду возвращения на "Альянц-Арену". Надеюсь увидеть много болельщиков. Я особенно с нетерпением жду встречи с фанатами с "Южной трибуны", у нас всегда были отличные отношения", - приводит слова Швайнштайгера официальный сайт клуба.

Матч "Бавария" - "Чикаго" состоится 28 августа.

Напомним, что 33-летний Швайнштайгер выступал за мюнхенский клуб с 2000 по 2015 годы.

Не пропустите: Швайнштайгер продлил контракт с "Чигайо Файр". | http://soccernews.ru

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