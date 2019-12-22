"Бавария" и дортмундская "Боруссия" нацелились на ветерана "Наполи"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмунднаполидрис мертенстрансферы

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" нацелились на ветерана "Наполи"

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, немецкие клубы намерены подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с итальянцами истекает летом 2020 года, поэтому его можно приобрести по сниженной цене. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала" и "Тоттенхэма". 

При этом, "Наполи" предлагает бельгийцу новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

Не пропустите: Два клуба АПЛ хотят подписать Мертенса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов