"Бавария" и дортмундская "Боруссия" нацелились на ветерана "Наполи"
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, немецкие клубы намерены подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с итальянцами истекает летом 2020 года, поэтому его можно приобрести по сниженной цене. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала" и "Тоттенхэма".
При этом, "Наполи" предлагает бельгийцу новый двухлетний контракт.
В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами.
Не пропустите: Два клуба АПЛ хотят подписать Мертенса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
-
Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
-
"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу"
-
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
Лента новостей
-
"Рубин" договорился о переходе трансферной цели ЦСКА
-
Левандовски выбыл из строя после операции на паху
-
Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" нацелились на ветерана "Наполи"
-
"Спартак" поздравил Тиля с днем рождения
-
Ван Дейк высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
Что почитать? Выделяем 7 лучших автобиографических книг о футбольных личностях
-
Главные новости дня: 21 декабря
-
1
ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
-
"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в гостевом матче Примеры
-
ПСВ обыграл "Зволле", АЗ проиграл "Спарте" и другие итоги матчей чемпионата Голландии
-
"Монако" и "Ницца" разгромили своих соперников в Лиге 1
-
Ханданович провел юбилейный матч всухую за "Интер"
-
Гвардиола заявил, что доволен матчем с "Лестером"
-
Каррера прокомментировал ничейный матч АЕК
-
2
Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"
-
АЕК сыграл с "Ламией" вничью в матче чемпионата Греции
-
"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
-
"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
-
"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9