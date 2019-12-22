"Бавария" и дортмундская "Боруссия" нацелились на ветерана "Наполи"

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, немецкие клубы намерены подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с итальянцами истекает летом 2020 года, поэтому его можно приобрести по сниженной цене. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала" и "Тоттенхэма".

При этом, "Наполи" предлагает бельгийцу новый двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

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