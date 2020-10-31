"Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги

Завершились ещё четыре матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", которые оказались сильнее "Кёльна" и "Арминии" соответственно.

"Айнтрахт" - "Вердер" - 1:1

Голы: 0:1 – 51 Сарджент, 1:1 – 65 Андре Силва.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Юнес, 60), Абраам, Хинтереггер, Ильзанкер (Кор, 46), Хасебе, Роде, Цубер (Баркок, 60), Камада, Дост, Андре Силва.

"Вердер": Павленка, Гросс (Мевальд, 83), Фридль, Мойсандер, Гебре Селассие, Чонг (Рашица, 62), Мбом (Топрак, 70), Битенкур (Осако, 70), Эггештайн, Велькович, Сарджент.



"Арминия" – "Боруссия Д" - 0:2

Голы: 0:1 – 53 Хуммельс, 0:2 – 71 Хуммельс.

"Арминия": Ортега, Брюннер (Берендт, 65), Нильссон, Пипер, ван дер Хорн (Ябо, 82), Хартель, Притль, Доан (Эдмундссон, 64), Лукоки, Клос, Шипплок (Кордова, 65).

"Боруссия Д": Бюрки, Менье, Хуммельс (Пишчек, 86), Аканджи, Пасслак, Дилэйни (Витцель, 82), Беллингем, Брандт, Санчо (Рейна, 75), Ройс (Геррейру, 75), Азар (Рейньер, 82).



"Аугсбург" – "Майнц" - 3:1

Голы: 1:0 – 40 Варгас, 1:1 – 64 Онисиво, 2:1 – 80 Хан, 3:1 – 90 Хан.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 60), Гауэлеу, Яго, Удуохай, Хан, Калиджури, Штробль, Груэсо, Варгас (Саренрен Базее, 79), Грегорич (Финнбогасон, 75).

"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Озтуналы (Чжи Дон Вон, 83), Кунде (Штегер, 83), Латца (Фернандеш, 83), Квайсон (Буркардт, 83), Матета (Онисиво, 58).



"Кёльн" – "Бавария" - 1:2

Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.

"Кёльн": Хорн, Хорн (Каттербах, 59), Чихос, Борнаув, Якобс, Вольф, Дуда, Схири (Дрекслер, 59), Озджан, Лимниос (Тильманн, 59), Андерссон (Арокодаре, 79).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Сарр, Зюле, Павар, Сане (Дуглас Коста, 63), Киммих, Мюллер, Гнабри (Рока, 90), Шупо-Мотинг (Зиркзее, 63), Хави Мартинес (Алаба, 79).

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