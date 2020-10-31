"Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги

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"Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги

Завершились ещё четыре матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", которые оказались сильнее "Кёльна" и "Арминии" соответственно.

"Айнтрахт" - "Вердер" - 1:1

Голы: 0:1 – 51 Сарджент, 1:1 – 65 Андре Силва.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Юнес, 60), Абраам, Хинтереггер, Ильзанкер (Кор, 46), Хасебе, Роде, Цубер (Баркок, 60), Камада, Дост, Андре Силва.

"Вердер": Павленка, Гросс (Мевальд, 83), Фридль, Мойсандер, Гебре Селассие, Чонг (Рашица, 62), Мбом (Топрак, 70), Битенкур (Осако, 70), Эггештайн, Велькович, Сарджент.
 

"Арминия" – "Боруссия Д" - 0:2

Голы: 0:1 – 53 Хуммельс, 0:2 – 71 Хуммельс.

"Арминия": Ортега, Брюннер (Берендт, 65), Нильссон, Пипер, ван дер Хорн (Ябо, 82), Хартель, Притль, Доан (Эдмундссон, 64), Лукоки, Клос, Шипплок (Кордова, 65).

"Боруссия Д": Бюрки, Менье, Хуммельс (Пишчек, 86), Аканджи, Пасслак, Дилэйни (Витцель, 82), Беллингем, Брандт, Санчо (Рейна, 75), Ройс (Геррейру, 75), Азар (Рейньер, 82).
 

"Аугсбург" – "Майнц" - 3:1

Голы: 1:0 – 40 Варгас, 1:1 – 64 Онисиво, 2:1 – 80 Хан, 3:1 – 90 Хан.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 60), Гауэлеу, Яго, Удуохай, Хан, Калиджури, Штробль, Груэсо, Варгас (Саренрен Базее, 79), Грегорич (Финнбогасон, 75).

"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Озтуналы (Чжи Дон Вон, 83), Кунде (Штегер, 83), Латца (Фернандеш, 83), Квайсон (Буркардт, 83), Матета (Онисиво, 58).
 

"Кёльн" – "Бавария" - 1:2

Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.

"Кёльн": Хорн, Хорн (Каттербах, 59), Чихос, Борнаув, Якобс, Вольф, Дуда, Схири (Дрекслер, 59), Озджан, Лимниос (Тильманн, 59), Андерссон (Арокодаре, 79).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Сарр, Зюле, Павар, Сане (Дуглас Коста, 63), Киммих, Мюллер, Гнабри (Рока, 90), Шупо-Мотинг (Зиркзее, 63), Хави Мартинес (Алаба, 79).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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