"Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги
Завершились ещё четыре матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.
Выделим победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", которые оказались сильнее "Кёльна" и "Арминии" соответственно.
"Айнтрахт" - "Вердер" - 1:1
Голы: 0:1 – 51 Сарджент, 1:1 – 65 Андре Силва.
"Айнтрахт": Трапп, Туре (Юнес, 60), Абраам, Хинтереггер, Ильзанкер (Кор, 46), Хасебе, Роде, Цубер (Баркок, 60), Камада, Дост, Андре Силва.
"Вердер": Павленка, Гросс (Мевальд, 83), Фридль, Мойсандер, Гебре Селассие, Чонг (Рашица, 62), Мбом (Топрак, 70), Битенкур (Осако, 70), Эггештайн, Велькович, Сарджент.
"Арминия" – "Боруссия Д" - 0:2
Голы: 0:1 – 53 Хуммельс, 0:2 – 71 Хуммельс.
"Арминия": Ортега, Брюннер (Берендт, 65), Нильссон, Пипер, ван дер Хорн (Ябо, 82), Хартель, Притль, Доан (Эдмундссон, 64), Лукоки, Клос, Шипплок (Кордова, 65).
"Боруссия Д": Бюрки, Менье, Хуммельс (Пишчек, 86), Аканджи, Пасслак, Дилэйни (Витцель, 82), Беллингем, Брандт, Санчо (Рейна, 75), Ройс (Геррейру, 75), Азар (Рейньер, 82).
"Аугсбург" – "Майнц" - 3:1
Голы: 1:0 – 40 Варгас, 1:1 – 64 Онисиво, 2:1 – 80 Хан, 3:1 – 90 Хан.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 60), Гауэлеу, Яго, Удуохай, Хан, Калиджури, Штробль, Груэсо, Варгас (Саренрен Базее, 79), Грегорич (Финнбогасон, 75).
"Майнц": Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Озтуналы (Чжи Дон Вон, 83), Кунде (Штегер, 83), Латца (Фернандеш, 83), Квайсон (Буркардт, 83), Матета (Онисиво, 58).
"Кёльн" – "Бавария" - 1:2
Голы: 0:1 – 13, пенальти Мюллер, 0:2 – 45 Гнабри, 1:2 – 82 Дрекслер.
"Кёльн": Хорн, Хорн (Каттербах, 59), Чихос, Борнаув, Якобс, Вольф, Дуда, Схири (Дрекслер, 59), Озджан, Лимниос (Тильманн, 59), Андерссон (Арокодаре, 79).
"Бавария": Нойер, Боатенг, Сарр, Зюле, Павар, Сане (Дуглас Коста, 63), Киммих, Мюллер, Гнабри (Рока, 90), Шупо-Мотинг (Зиркзее, 63), Хави Мартинес (Алаба, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20