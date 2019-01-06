"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за экс-форварда "Реала"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундчелсиальваро мората

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за экс-форварда "Реала"

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд вступили в борьбу за испанского нападающего "Челси" Альваро Морату, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкие клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Севилья". 

В нынешнем сезоне 26-летний Мората провел за "Челси" 24 матча во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.

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