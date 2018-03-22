"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за тренера "Ниццы"

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"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за тренера "Ниццы"

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" ищут главного тренера на следующий сезон, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкие клубы проявляют интерес к наставнику "Ниццы" Люсьену Фавру.

"Бавария" рассматривает кандидатуру специалиста на тот случай, если нынешний тренер Юпп Хайнкес окажется продлевать контракт. 

Что касается "Боруссии", то руководство клуба может уволить Петер Штегера, если он не выведет команду в Лигу Чемпионов.

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