"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за защитника "Кельна"

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"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за защитника "Кельна"

Защитник "Кельна" Йонас Хектор летом может сменить клуб.

Как сообщает Kicker, в услугах футболиста заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Отмечается, что клаусула Хектора может снизится до 7 миллионов евро, если "Кельн" вылетит во вторую Бундеслигу.

После 27 сыгранных туров "Кельн" занимает 17 позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

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3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
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