"Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за защитника "Кельна"

Защитник "Кельна" Йонас Хектор летом может сменить клуб.

Как сообщает Kicker, в услугах футболиста заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Отмечается, что клаусула Хектора может снизится до 7 миллионов евро, если "Кельн" вылетит во вторую Бундеслигу.

После 27 сыгранных туров "Кельн" занимает 17 позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

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