"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 23-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Кельн" 5:1
Голы: Шупо-Мотинг, 18 - 1:0, Левандовски, 33 - 2:0, Схири, 49 - 2:1, Левандовски, 65 - 3:1, Гнабри, 82 - 4:1, Гнабри, 86 - 5:1
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес, 72), Горетцка, Киммих (Хави Мартинес, 87), Мусиала (Мюллер, 64), Шупо-Мотинг (Гнабри, 64), Левандовски, Сане (Данташ, 87).
"Кельн": Хорн, Чихос (Хорн, 46), Хорхе Мере, Честич, Якобс (Каттербах, 85), Вольф, Схири, Озджан, Реджбечай (Дрекслер, 71), Дуда (Майер, 71), Деннис (Тильманн, 46).
"Боруссия" Д - "Арминия" 3:0
Голы: Дауд, 48 - 1:0, Санчо (пен), 58 - 2:0, Рейньер, 81 - 3:0
"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 80), Хуммельс (Загаду, 85), Джан, Геррейру, Рейна (Азар, 70), Санчо, Дауд (Брандт, 85), Беллингем, Ройс (Рейньер, 80), Холанд.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Доан (Окугава, 75), Притль, Кунце (Зойферт, 75), Клос (Влап, 62), Кордова (Шипплок, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 62).
"Штутгарт" - "Шальке" 5:1
Голы: Эндо, 10 - 1:0, Эндо, 26 - 2:0, Калайджич, 34 - 3:0, Колашинац, 40 - 3:1, Клемент, 88 - 4:1, Дидави, 90 - 5:1
"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Штенцель, 76), Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Клемент, 63), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 62), Вамангитука (Кулибали, 86), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 86).
"Шальке": Лангер, Беккер, Мустафи, Тиав, Колашинац, Стамбули (Очипка, 84), Виллиам (Шопф, 57), Маскарель (Бенталеб, 56), Сердар, Харит, Хопп (Раман, 74).
"Вольфсбург" - "Герта" 2:0
Голы: Клюнтер (аг), 37 - 1:0, Лакруа, 89 - 2:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Гилавоги, 77), Понграчич, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд (Филипп, 90), Штеффен (Жоао Виктор, 86), Герхардт, Шлагер (Мехмеди, 90), Баку, Вегорст (Бялек, 86).
"Герта": Ярстейн, Зефейк (Нетц, 74), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Хедира (Гендузи, 54), Дарида (Лукебакио, 74), Тузар, Радонич (Кордоба, 46), Матеус Кунья (Пионтек, 46).
Удаление: Понграчич (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20