"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

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"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 23-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Кельн" 5:1

Голы: Шупо-Мотинг, 18 - 1:0, Левандовски, 33 - 2:0, Схири, 49 - 2:1, Левандовски, 65 - 3:1, Гнабри, 82 - 4:1, Гнабри, 86 - 5:1

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес, 72), Горетцка, Киммих (Хави Мартинес, 87), Мусиала (Мюллер, 64), Шупо-Мотинг (Гнабри, 64), Левандовски, Сане (Данташ, 87).

"Кельн": Хорн, Чихос (Хорн, 46), Хорхе Мере, Честич, Якобс (Каттербах, 85), Вольф, Схири, Озджан, Реджбечай (Дрекслер, 71), Дуда (Майер, 71), Деннис (Тильманн, 46).


"Боруссия" Д - "Арминия" 3:0

Голы: Дауд, 48 - 1:0, Санчо (пен), 58 - 2:0, Рейньер, 81 - 3:0

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 80), Хуммельс (Загаду, 85), Джан, Геррейру, Рейна (Азар, 70), Санчо, Дауд (Брандт, 85), Беллингем, Ройс (Рейньер, 80), Холанд.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Доан (Окугава, 75), Притль, Кунце (Зойферт, 75), Клос (Влап, 62), Кордова (Шипплок, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 62).


"Штутгарт" - "Шальке" 5:1

Голы: Эндо, 10 - 1:0, Эндо, 26 - 2:0, Калайджич, 34 - 3:0, Колашинац, 40 - 3:1, Клемент, 88 - 4:1, Дидави, 90 - 5:1

"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Штенцель, 76), Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Клемент, 63), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 62), Вамангитука (Кулибали, 86), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 86).

"Шальке": Лангер, Беккер, Мустафи, Тиав, Колашинац, Стамбули (Очипка, 84), Виллиам (Шопф, 57), Маскарель (Бенталеб, 56), Сердар, Харит, Хопп (Раман, 74).


"Вольфсбург" - "Герта" 2:0

Голы: Клюнтер (аг), 37 - 1:0, Лакруа, 89 - 2:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Гилавоги, 77), Понграчич, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд (Филипп, 90), Штеффен (Жоао Виктор, 86), Герхардт, Шлагер (Мехмеди, 90), Баку, Вегорст (Бялек, 86).

"Герта": Ярстейн, Зефейк (Нетц, 74), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Хедира (Гендузи, 54), Дарида (Лукебакио, 74), Тузар, Радонич (Кордоба, 46), Матеус Кунья (Пионтек, 46).

Удаление: Понграчич (90).      

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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