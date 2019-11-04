"Бавария" и дортмундская "Боруссия" узнали своих соперников в 1/8 финала Кубка Германии
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.
Пары команд составили:
"Бавария" — "Хоффенхайм"
"Вердер" — "Боруссия" Д
"Байер" — "Штутгарт"
"Айнтрахт" — "Лейпциг"
"Шальке" — "Герта"
"Саарбрюккен" — "Карлсруэ"
"Кайзерслаутерн" — "Фортуна"
"Ферль" — "Унион"
Матчи состоятся 4 и 5 февраля 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|7
|Вольфсбург
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|17
|9
|Шальке
|9
|15
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|9
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4