"Бавария" и дортмундская "Боруссия" узнали своих соперников в 1/8 финала Кубка Германии

1 Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" узнали своих соперников в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

Пары команд составили:

"Бавария" — "Хоффенхайм"
"Вердер" — "Боруссия" Д
"Байер" — "Штутгарт"
"Айнтрахт" — "Лейпциг"
"Шальке" — "Герта"
"Саарбрюккен" — "Карлсруэ"
"Кайзерслаутерн" — "Фортуна"
"Ферль" — "Унион"

Матчи состоятся 4 и 5 февраля 2020 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
7 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
9 Шальке Шальке 9 15
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 9 7
17 Кельн Кельн 10 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
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