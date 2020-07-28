"Бавария" и "Интер" могут совершить обмен игроками

Миланский "Интер" может этим летом продать "Баварии" полузащитника Марцело Брозовича.

27-летний хорват захотел сменить команду в межсезонье, а мюнхенский клуб проявляет к нему предметный интерес.

"Нерадзурри" не против отпустить хавбека в Германию, однако взамен намерены попросить француза Корентена Толиссо.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Брозовича почти в два раза выше, чем у его коллеги из "Баварии" - 48 миллионов евро против 25,5.

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