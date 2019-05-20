"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за Крузе

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"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за Крузе

"Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Вердера" Максу Крузе, сообщает Sport1.de.

По сведениям издания, оба клуба намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Форвард летом станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно. "Бавария" и "Ливерпуль" рассматривают кандидатуру Крузе в качестве запасного игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний Крузе провел за "Вердер" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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