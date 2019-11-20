"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за хавбека сборной Украины
"Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает Fotospor.
По сведениям издания, немецкий и английские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма", дортмундской "Боруссии" и "Галатасарая". "Динамо" оценивает игрока в 50 миллионов евро.
22-летний Цыганков является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне провел за киевский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
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|Астон Вилла
|12
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|Саутгемптон
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