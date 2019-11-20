"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за хавбека сборной Украины

"Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает Fotospor.

По сведениям издания, немецкий и английские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма", дортмундской "Боруссии" и "Галатасарая". "Динамо" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

22-летний Цыганков является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне провел за киевский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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