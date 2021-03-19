"Бавария" и "Манчестер Сити" могут сыграть в 1/2 финала ЛЧ

Фото Deutsche Welle

Сегодня состоялась жеребьёвка не только 1/4 финала Лиги Чемпионов, но и последующих стадий турнира.

1/2 финала

"Бавария / ПСЖ - "Манчестер Сити" / "Боруссия" Д

"Реал" / "Ливерпуль" – "Порту" / "Челси"

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ запланированы на 6 и 7 апреля, ответные - на 13 и 14 апреля. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

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