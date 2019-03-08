"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу

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"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу

"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по атакующему полузащитнику "Аякса" Душану Тадичу.

Как сообщает El Mundo Deportivo, и мюнхенцы, и манкунианцы хотели бы купить 30-летнего футболиста летом за 30 миллионов евро.

Напомним, что Тадич стал героем матча "Реал" - "Аякс" на "Сантьяго Бернабеу", где он забил гол и сделал два ассиста.

Всего в текущем сезоне серб отличился 26 мячами и 15 результативными передачами в 40 играх за амстердамский гранд.

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