"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по Тадичу
"Бавария" и "Манчестер Сити" подготовили конкретные предложения по атакующему полузащитнику "Аякса" Душану Тадичу.
Как сообщает El Mundo Deportivo, и мюнхенцы, и манкунианцы хотели бы купить 30-летнего футболиста летом за 30 миллионов евро.
Напомним, что Тадич стал героем матча "Реал" - "Аякс" на "Сантьяго Бернабеу", где он забил гол и сделал два ассиста.
Всего в текущем сезоне серб отличился 26 мячами и 15 результативными передачами в 40 играх за амстердамский гранд.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
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|5
|Арсенал Лондон
|29
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|Челси
|28
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|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
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|Борнмут
|29
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|13
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|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Бернли
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|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
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