"Бавария" и Нойер не могут прийти к соглашению по контракту

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не может согласовать контракт с клубом. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, стороны не могут пока договориться об условиях контракта. Но в "Баварии" настроены оптимистично и считают, что в итоге им удастся достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что клуб предлагает футболисту контракт до 2023 года с окладом в 12 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Нойер провел 25 матчей в Бундеслиги, 10 из которых отстоял на ноль.

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