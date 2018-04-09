"Бавария" и ПСЖ поборются за игрока "Челси"

Полузащитник "Челси" Кенеди привлек к себе внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересованы "Бавария" и ПСЖ. Отметим, что в настоящее время Кенеди играет в аренде за "Ньюкасл".

В этом сезоне Кенеди сыграл 8 матчей, отметился 2 голами и 2 ассистами.

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