"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

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"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Завершились ещё пять матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим гостевую волевую победу "Баварии" над "Штутгартом", домашний триумф "РБ Лейпциг" в игре с "Арминией" и поражение дортмундской "Боруссии" от "Кёльна".

"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 2:1

Голы: 1:0 – 29 Анхелиньо, 2:0 – 47 Нкунку, 2:1 – 75 Клос.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Айдара, 61), Упамекано (Конате, 46), Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 46), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Ольмо (Форсберг, 63), Кампль, Анхелиньо, Серлот.

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Лукоки, Пипер (Нильссон, 75), Ябо (Шипплок, 69), Притль, Зойферт (Фогльзаммер, 69), Хартель, Доан (Суку, 75), Клос.
 

"Штутгарт" – "Бавария" - 1:3

Голы: 1:0 – 20 Кулибали, 1:1 – 38 Коман, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 87 Дуглас Коста.

"Штутгарт": Кобель, Мавропанос (Каразор, 58), Антон, Кемпф, Соса, Кулибали (Массимо, 82), Мангаля, Кастро (Климович, 58), Эндо, Вамангитука, Ферстер (Калайджич, 76).

"Бавария": Нойер, Боатенг (Ньянзу, 69), Алаба, Павар, Люка Эрнандес (Зюле, 58), Мюллер, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Сане, 69), Горетцка, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.
 

"Унион" – "Айнтрахт" - 3:3

Голы: 1:0 – 2 Андрих, 2:0 – 6, пенальти Крузе, 2:1 – 27 Андре Силва, 2:2 – 36 Андре Силва, 2:3 – 79 Дост, 3:3 – 82 Крузе.

"Унион": Люте, Фридрих, Ленц, Триммель, Кнохе, Премель (Грисбек, 84), Андрих, Беккер (Гогия, 73), Ингвартсен (Бюльтер, 84), Авонийи, Крузе.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм (да Кошта, 78), Соу (Роде, 87), Костич, Ильзанкер, Камада, Андре Силва, Дост.
 

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 64 Грифо, 1:1 – 80 Варгас.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Рихтер, 46), Удуохай, Гауэлеу, Яго, Варгас, Калиджури, Хедира (Грегорич, 73), Штробль, Хан, Нидерлехнер (Груэсо, 82).

"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Гульде (Хайнц, 83), Линхарт, Шмид, Сантамария, Хефлер, Грифо, Шлоттербек, Демирович (Петерсен, 58), Хелер.
 

"Боруссия Д" – "Кёльн" - 1:2

Голы: 0:1 – 9 Схири, 0:2 – 60 Схири, 1:2 – 74 Азар.

"Боруссия Д": Бюрки, Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61), Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс, Холанд.

"Кёльн": Хорн, Борнаув, Чихос (Хорн, 66), Честич, Схири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90), Вольф, Якобс.

Не пропустите: "Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов. | http://soccernews.ru 
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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