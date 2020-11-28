"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Завершились ещё пять матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим гостевую волевую победу "Баварии" над "Штутгартом", домашний триумф "РБ Лейпциг" в игре с "Арминией" и поражение дортмундской "Боруссии" от "Кёльна".

"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 2:1

Голы: 1:0 – 29 Анхелиньо, 2:0 – 47 Нкунку, 2:1 – 75 Клос.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Айдара, 61), Упамекано (Конате, 46), Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 46), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Ольмо (Форсберг, 63), Кампль, Анхелиньо, Серлот.

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Лукоки, Пипер (Нильссон, 75), Ябо (Шипплок, 69), Притль, Зойферт (Фогльзаммер, 69), Хартель, Доан (Суку, 75), Клос.



"Штутгарт" – "Бавария" - 1:3

Голы: 1:0 – 20 Кулибали, 1:1 – 38 Коман, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 87 Дуглас Коста.

"Штутгарт": Кобель, Мавропанос (Каразор, 58), Антон, Кемпф, Соса, Кулибали (Массимо, 82), Мангаля, Кастро (Климович, 58), Эндо, Вамангитука, Ферстер (Калайджич, 76).

"Бавария": Нойер, Боатенг (Ньянзу, 69), Алаба, Павар, Люка Эрнандес (Зюле, 58), Мюллер, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Сане, 69), Горетцка, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.



"Унион" – "Айнтрахт" - 3:3

Голы: 1:0 – 2 Андрих, 2:0 – 6, пенальти Крузе, 2:1 – 27 Андре Силва, 2:2 – 36 Андре Силва, 2:3 – 79 Дост, 3:3 – 82 Крузе.

"Унион": Люте, Фридрих, Ленц, Триммель, Кнохе, Премель (Грисбек, 84), Андрих, Беккер (Гогия, 73), Ингвартсен (Бюльтер, 84), Авонийи, Крузе.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм (да Кошта, 78), Соу (Роде, 87), Костич, Ильзанкер, Камада, Андре Силва, Дост.



"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:1

Голы: 0:1 – 64 Грифо, 1:1 – 80 Варгас.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Рихтер, 46), Удуохай, Гауэлеу, Яго, Варгас, Калиджури, Хедира (Грегорич, 73), Штробль, Хан, Нидерлехнер (Груэсо, 82).

"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Гульде (Хайнц, 83), Линхарт, Шмид, Сантамария, Хефлер, Грифо, Шлоттербек, Демирович (Петерсен, 58), Хелер.



"Боруссия Д" – "Кёльн" - 1:2

Голы: 0:1 – 9 Схири, 0:2 – 60 Схири, 1:2 – 74 Азар.

"Боруссия Д": Бюрки, Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61), Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс, Холанд.

"Кёльн": Хорн, Борнаув, Чихос (Хорн, 66), Честич, Схири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90), Вольф, Якобс.

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