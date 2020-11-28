"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги
Завершились ещё пять матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Выделим гостевую волевую победу "Баварии" над "Штутгартом", домашний триумф "РБ Лейпциг" в игре с "Арминией" и поражение дортмундской "Боруссии" от "Кёльна".
"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 2:1
Голы: 1:0 – 29 Анхелиньо, 2:0 – 47 Нкунку, 2:1 – 75 Клос.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Айдара, 61), Упамекано (Конате, 46), Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 46), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Ольмо (Форсберг, 63), Кампль, Анхелиньо, Серлот.
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Лукоки, Пипер (Нильссон, 75), Ябо (Шипплок, 69), Притль, Зойферт (Фогльзаммер, 69), Хартель, Доан (Суку, 75), Клос.
"Штутгарт" – "Бавария" - 1:3
Голы: 1:0 – 20 Кулибали, 1:1 – 38 Коман, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 87 Дуглас Коста.
"Штутгарт": Кобель, Мавропанос (Каразор, 58), Антон, Кемпф, Соса, Кулибали (Массимо, 82), Мангаля, Кастро (Климович, 58), Эндо, Вамангитука, Ферстер (Калайджич, 76).
"Бавария": Нойер, Боатенг (Ньянзу, 69), Алаба, Павар, Люка Эрнандес (Зюле, 58), Мюллер, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Сане, 69), Горетцка, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.
"Унион" – "Айнтрахт" - 3:3
Голы: 1:0 – 2 Андрих, 2:0 – 6, пенальти Крузе, 2:1 – 27 Андре Силва, 2:2 – 36 Андре Силва, 2:3 – 79 Дост, 3:3 – 82 Крузе.
"Унион": Люте, Фридрих, Ленц, Триммель, Кнохе, Премель (Грисбек, 84), Андрих, Беккер (Гогия, 73), Ингвартсен (Бюльтер, 84), Авонийи, Крузе.
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм (да Кошта, 78), Соу (Роде, 87), Костич, Ильзанкер, Камада, Андре Силва, Дост.
"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:1
Голы: 0:1 – 64 Грифо, 1:1 – 80 Варгас.
"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Рихтер, 46), Удуохай, Гауэлеу, Яго, Варгас, Калиджури, Хедира (Грегорич, 73), Штробль, Хан, Нидерлехнер (Груэсо, 82).
"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Гульде (Хайнц, 83), Линхарт, Шмид, Сантамария, Хефлер, Грифо, Шлоттербек, Демирович (Петерсен, 58), Хелер.
"Боруссия Д" – "Кёльн" - 1:2
Голы: 0:1 – 9 Схири, 0:2 – 60 Схири, 1:2 – 74 Азар.
"Боруссия Д": Бюрки, Пасслак (Рейна, 67), Хуммельс, Аканджи, Менье (Азар, 61), Джан, Санчо, Брандт (Мукоко, 68), Витцель, Ройс, Холанд.
"Кёльн": Хорн, Борнаув, Чихос (Хорн, 66), Честич, Схири, Дуда, Реджбечай (Дрекслер, 75), Озджан, Тильманн (Эхизибуэ, 90), Вольф, Якобс.
Не пропустите: "Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20