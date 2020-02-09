"Бавария" и "РБ Лейпциг" разошлись миром в матче Бундеслиги

"Бавария" и "РБ Лейпциг" разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Германии.

"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 0:0

"Бавария": Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90)

"Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка. У "Лейпцига" на 1 балл меньше и 2 позиция.

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