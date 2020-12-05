"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "РБ Лейпцигом".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лейпциг" на два очка.

"Бавария" - "РБ Лейпциг" 3:3

Голы: Нкунку, 19 - 0:1, Мусиала, 30 - 1:1, Мюллер, 34 - 2:1, Клюйверт, 36 - 2:2, Форсберг, 48 - 2:3, Мюллер, 75 - 3:3

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба, Хави Мартинес (Мусиала, 25), Горетцка, Мюллер, Левандовски, Коман (Дуглас Коста, 83), Сане (Гнабри, 64).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Ольмо, 72), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Забитцер (Кампль, 72), Адамс, Айдара (Серлот, 77), Нкунку, Форсберг (Поульсен, 62), Клюйверт (Орбан, 78).

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