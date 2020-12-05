"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов

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"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "РБ Лейпцигом".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лейпциг" на два очка.

"Бавария" - "РБ Лейпциг" 3:3

Голы: Нкунку, 19 - 0:1, Мусиала, 30 - 1:1, Мюллер, 34 - 2:1, Клюйверт, 36 - 2:2, Форсберг, 48 - 2:3, Мюллер, 75 - 3:3

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба, Хави Мартинес (Мусиала, 25), Горетцка, Мюллер, Левандовски, Коман (Дуглас Коста, 83), Сане (Гнабри, 64).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Ольмо, 72), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Забитцер (Кампль, 72), Адамс, Айдара (Серлот, 77), Нкунку, Форсберг (Поульсен, 62), Клюйверт (Орбан, 78).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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