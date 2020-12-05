"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов
В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "РБ Лейпцигом".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лейпциг" на два очка.
"Бавария" - "РБ Лейпциг" 3:3
Голы: Нкунку, 19 - 0:1, Мусиала, 30 - 1:1, Мюллер, 34 - 2:1, Клюйверт, 36 - 2:2, Форсберг, 48 - 2:3, Мюллер, 75 - 3:3
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба, Хави Мартинес (Мусиала, 25), Горетцка, Мюллер, Левандовски, Коман (Дуглас Коста, 83), Сане (Гнабри, 64).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Ольмо, 72), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Забитцер (Кампль, 72), Адамс, Айдара (Серлот, 77), Нкунку, Форсберг (Поульсен, 62), Клюйверт (Орбан, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20