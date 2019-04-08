"Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии
По итогам жеребьёвки сформировались полуфинальные пары Кубка Германии.
"Вердер" - "Бавария"
"Гамбург" - "РБ Лейпциг"
Матчи этой стадии Кубка Германии запланированы на 23 и 24 апреля.
Финал турнира пройдёт 25 мая в Берлине.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14