"Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии

Теги вердер бременбавария мюнхенгамбургрб лейпциг

"Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии

По итогам жеребьёвки сформировались полуфинальные пары Кубка Германии.

"Вердер" - "Бавария"

"Гамбург" - "РБ Лейпциг"

Матчи этой стадии Кубка Германии запланированы на 23 и 24 апреля.

Финал турнира пройдёт 25 мая в Берлине.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 43
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 28 26
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
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