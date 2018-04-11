"Бавария" и "Севилья" назвали составы

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"Бавария" и "Севилья" назвали составыМюнхенская "Бавария" и "Севилья" назвали свои составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Мартинес, Рибери, Роббен, Хамес, Мюллер, Левандовски.

"Севилья": Сория, Эскудеро, Лангле, Меркадо, Сарабия, Н'Зонзи, Васкес, Навас, Корреа, Банега, Бен Йеддер.

Не пропустите: превью к матчу "Бавария" - "Севилья". | soccernews.ru

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