"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов

"Бавария" на выезде разгромила "Црвену Звезду" в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей покер оформил Роберт Левандовски. По разу отметились хавбеки Корантен Толиссо и Леон Горецка.

В параллельном матче группы B "Тоттенхэм" обыграл "Олимпиакос" на своем стадионе.

В начале встречи "шпоры" пропустили два гола, однако потом отыграли все мячи и вышли вперед.

"Црвена Звезда" - "Бавария" - 0:6 (0:1)

Голы: Горецка, 14 - 0:1, Левандовски, 53 (с пенальти) - 0:2, Левандовски, 60 - 0:3, Левандовски, 64 - 0:4, Левандовски, 68 - 0:5, Толиссо, 89 - 0:6.

"Црвена Звезда": Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Вулич, 61), Петрович (Иванич, 76), Боаки, Гарсия (Панков, 69), Вуканович.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Хави Мартинес (Киммих, 68), Тиагу Алькантара, Коутинью (Перишич, 60), Коман, Горецка, Толиссо, Дэйвис, Левандовски (Мюллер, 77).

"Тоттенхэм" - "Олимпиакос П" - 4:2 (1:2)

Голы: Эль-Араби, 6 - 0:1, Рубен Семеду, 19 - 0:2, Алли, 45+1 - 1:2, Кейн, 50 - 2:2, Орье, 73 - 3:2, Кейн, 77 - 4:2.

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Санчес, Уинкс, Дайер (Эриксен, 29), Алли (Ндомбеле, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Сиссоко, 61), Кейн.

"Олимпиакос П": Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Бухалакис (Вальбуэна, 74), Гильерме, Камара, Эль-Араби (Герреро, 85), Поденсе (Ранджелович, 78), Масурас.

"Бавария" является лидером группы B, "Тоттенхэм" на второй позиции."Црвена Звезда" занимает третье место, "Олимпиакос" замыкает группы.

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