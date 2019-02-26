"Бавария" и "Валенсия" поборются за лидера "Аякса"
Ведущий полузащитник "Аякса" Душан Тадич может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, за 30-летнего серба готовы побороться "Бавария" и "Валенсия".
В текущем сезоне Тадич сыграл за "Аякс" 38 матчей, забил 25 голов и сделал 13 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13