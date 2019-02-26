"Бавария" и "Валенсия" поборются за лидера "Аякса"

Ведущий полузащитник "Аякса" Душан Тадич может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, за 30-летнего серба готовы побороться "Бавария" и "Валенсия".

В текущем сезоне Тадич сыграл за "Аякс" 38 матчей, забил 25 голов и сделал 13 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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