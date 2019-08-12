"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии
Представляем результаты последних матчей 1/32 финала Кубка Германии.
"Энерги" - "Бавария" 1:3
Голы: Левандовски, 32 - 0:1, Коман, 65 - 0:2, Горетцка, 85 - 0:3, Таз (пен), 90 - 1:3
"Энерги": Мозер, Eisenhuth, Кох, Хоппе, Гайслер (Беязит, 64), Германн, Таз, Гайслер (Рак, 58), Hasse, Рангелов (Брошински, 74), Брюгманн.
"Бавария": Нойер, Павар, Зюле (Люка Эрнандес, 89), Алаба, Киммих, Саншеш (Горетцка, 63), Алькантара, Толиссо, Коман (Гнабри, 70), Левандовски, Мюллер.
Предупреждения: Алькантара (45), Киммих (50), Hasse (51), Eisenhuth (57).
"Халлешер" - "Вольфсбург" 3:5
Голы: Дринкут, 43 - 1:0, Вегорст, 44 - 1:1, Герхардт, 49 - 1:2, Май, 57 - 2:2, Виллиам, 70 - 2:3, Феч, 90 - 3:3, Кнохе, 92 - 3:4, Брекало, 94 - 3:5
"Халлешер": Айзеле, Ландграф, Кастенхофер (Ханш, 99), Май, Гебель (Феч, 79), Йопек, Дринкут, Бан, Зом (Galle, 86), Бойд, Нитфельд (Пападопулос, 75).
"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам (Мбабу, 115), Брукс, Кнохе, Руссийон (Штеффен, 85), Арнольд, Герхардт, Клаус (Брекало, 65), Гилавоги, Жоао Виктор (Удуохай, 90), Вегорст.
Предупреждения: Кастенхофер (21), Брукс (45), Гилавоги (64), Виллиам (90), Ландграф (108), Май (118).
Удаление: Гилавоги (90).
"Ганза" - "Штутгарт" 0:1
Гол: аль-Гаддиуи, 19 - 0:1
"Карлсруэ" - "Ганновер" 2:0
Голы: Гроцурек, 53 - 1:0, Ванитцек (пен), 61 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19