"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии

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"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии

Представляем результаты последних матчей 1/32 финала Кубка Германии.

"Энерги" - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 32 - 0:1, Коман, 65 - 0:2, Горетцка, 85 - 0:3, Таз (пен), 90 - 1:3

"Энерги": Мозер, Eisenhuth, Кох, Хоппе, Гайслер (Беязит, 64), Германн, Таз, Гайслер (Рак, 58), Hasse, Рангелов (Брошински, 74), Брюгманн.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле (Люка Эрнандес, 89), Алаба, Киммих, Саншеш (Горетцка, 63), Алькантара, Толиссо, Коман (Гнабри, 70), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Киммих (50), Hasse (51), Eisenhuth (57).


"Халлешер" - "Вольфсбург" 3:5

Голы: Дринкут, 43 - 1:0, Вегорст, 44 - 1:1, Герхардт, 49 - 1:2, Май, 57 - 2:2, Виллиам, 70 - 2:3, Феч, 90 - 3:3, Кнохе, 92 - 3:4, Брекало, 94 - 3:5

"Халлешер": Айзеле, Ландграф, Кастенхофер (Ханш, 99), Май, Гебель (Феч, 79), Йопек, Дринкут, Бан, Зом (Galle, 86), Бойд, Нитфельд (Пападопулос, 75).

"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам (Мбабу, 115), Брукс, Кнохе, Руссийон (Штеффен, 85), Арнольд, Герхардт, Клаус (Брекало, 65), Гилавоги, Жоао Виктор (Удуохай, 90), Вегорст.

Предупреждения: Кастенхофер (21), Брукс (45), Гилавоги (64), Виллиам (90), Ландграф (108), Май (118).

Удаление: Гилавоги (90).


"Ганза" - "Штутгарт" 0:1

Гол: аль-Гаддиуи, 19 - 0:1


"Карлсруэ" - "Ганновер" 2:0

Голы: Гроцурек, 53 - 1:0, Ванитцек (пен), 61 - 2:0

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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