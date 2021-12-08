"Бавария" и "Ювентус" могут обменяться футболистами

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"Бавария" и "Ювентус" могут обменяться футболистами Фото сайт "Ювентуса"

"Бавария" и "Ювентус" могут совершить обмен игроками в январе.

По сведениям Tutto Juve, защитник мюнхенского клуба Бенжамен Павар может перейти в "Ювентус", а в обратном направлении отправится полузащитник Артур Рамос.

Отмечается, что оба футболиста потеряли место в составе своих команд.

В этом сезоне Павар провел 13 игр и отметился одной голевой передачей. Артур принял участие всего в 7 матчах.

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