"Бавария" играет хорошо, когда Ковач ей не мешает! Разбираем матч 2 тура Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией"

В первом туре "Бавария" разгромила "Црвену Звезду", а "Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Олимпиакосом". Несмотря на домашний статус встречи, "шпоры" не считались фаворитом вчерашнего поединка. Они не поражают на старте сезона во внутреннем чемпионате, а вот "Бавария" на этой неделе вырвалась на вершину Бундеслиги. Соперники выдали очень яркий и динамичный футбол. Острые моменты начали возникать со стартовым свистком. Уже на второй минуте Льорису пришлось спасать "Тоттенхэм" после удара Гнабри. Хозяева быстро ответили моментом имени Сона и Ндомеле – теперь вратарскую мастерство продемонстрировал Нойер. Этот дуэт вскоре создал еще одну возможность, но голкипер сборной Германии снова грамотно прочитал эпизод. Команды просто летали по полю, демонстрируя роскошный уровень игры. На 12-й минуте "Тоттенхэм" вышел вперед, когда Толиссо потерял мяч перед своей штрафной, а Сиссоко подхватил сферу. Пас на Сона – и кореец наконец переиграл Нойера. Высокий агрессивный прессинг лондонцев создал гостям серьезные проблемы.

Впрочем, не прошло и 5 минут, как "Бавария" сравняла счет. Красоту оформил Киммих – Йосуа получил пространство перед чужой штрафной площадью, подобрал момент для удара и ювелирно послал мяч в дальний угол. Очень своевременная ответ Мюнхена, ведь "шпоры" были на ходу. Не останавливались Ндомбеле и Сон, искал моменты Кейн, однако Нойер стоял стеной. "Тоттенхэм" продолжал поджимать интенсивнее, но и "Бавария" отвечала, например, опасным был удар Коутиньо. Хозяева имели вторично выходить вперед, когда Кейн и Орье вывели на удар Ндомбеле, однако тот не сумел качественно расстрелять Нойера. Ману просто закрыл рот всем критикам! Учитывая проблемы с обороной, "Бавария" в конце первого тайма отвела игру подальше и отвечала сопернику своими уколами. Непосредственно перед перерывом гости забили второй гол благодаря гению Левандовски. Роберт на фланге эффектно обыграл Вертонгена и доставил мяч в штрафную. Там возник хаос, пока поляк сам не прибежал в эпицентр событий и не решил судьбу эпизода блестящим ударом в правую "шестерку". В перерыве Ковач вынужденно перестроил команду: травмированный Алаба ушел с поля, Алькантара появился в центре поля, Киммих "сел" на правый фланг обороны, а Павар переместился налево. Вторая половина встречи началась с обоюдных выпадов. Толиссо и Алли обменялись отличными моментами, ну а после того "Бавария" сделала ключевую заявку на победу. Гнабри забил два гола в течение двух минут! Сначала на скорости прорвался по левому флангу, сместился в центр и пробил точно в дальний угол. А потом "Тоттенхэм" сделал удивительный подарок, потерял мяч в собственных владениях. Толиссо отобрал, а Гнабри левой от дальней стойки забил четвертый гол.

Хозяева попытались вернуться в игру, когда Коман на стандарте сфолил в собственной штрафной, а Кейн уверенно реализовал пенальти. Почеттино усилил свою команду Эриксеном – Кристиан сразу пробил под перекладину, но Нойер в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Впрочем, глобально у лондонцев ничего не получилось, ведь "Бавария" примерно успокоила игру. А под занавес встречи мюнхенцы устроили "изнасилование". Алькантара гениальным пасом из глубины находит Гнабри, а тот продолжает удивлять реализацией. Очередная обрезка "Тоттенхэма", быстрая смена ролей, Коутиньо переводит на Левандовски – влетает шестой мяч. На десерт Гнабри оформил покер – 2:7! Шедевральный матч! "Бавария" набрала 6 очков и захватила лидерство в группе "В", а "Тоттенхэм" с 1 пунктом на дне квартета. Второе место занимает "Црвена Звезда", которая в параллельном матче переиграла "Олимпиакос" 3:1.

Краткий разбор: Почеттино все просчитал, но сила Баварии в том, что она в кои-то веки правильно перестроилась по ходу матча

На первый тайм "Бавария" непонятно почему вышла играть в лучших традициях Зинедина Зидана – после длинных розыгрышей мяч шел на фланг, там скоростной вингер находил пространство, бежал, пока соперник позволял это делать и организовывал либо навес, либо прострел. Маурисио Почеттино был готов до такого подарка судьбы от Ковача и не испытывал никаких проблем с обороной. Даже напротив: "шпоры" перехватывали мяч и достаточно успешно атаковали. В первые 15-20 минут очевидная ставка в игре "Тоттенхэма" делалась на правый фланг атаки, а конкретно на Сона. Этому есть несколько объяснений: во-первых, крайние защитники "Баварии" очень часто выдвигались вперед и играли очень широко, из-за чего быстрые атаки сразу же открывал простор на флангах. Во-вторых, в зоне страховки левого фланга обороны "Баварии" находился Боатенг, который еще далеко не в своей лучшей форме после провального прошлого сезона. Как итог, в первой трети первого тайма "Тоттенхэм" мог настрелять "немецкому Голливуду" тучу голов и практически закончить матч. Тем не менее, все, что смогли сделать "шпоры" – это единственный гол Сона, после которого Ковач заметил, что делишки идут из рук вон плохо и поставил крайних защитников на свои места. На этом план Почеттино потух!

Не сказать, что благодаря своим тренерским решениям Ковач выиграл первый тайм. Да, хорват поставил оборону, но в атаки все еще наблюдалась тактическая безнадега. По факту, "Бавария" ушла на перерыв с преимуществом лишь благодаря индивидуальным действиям отдельных футболистов. Сначала Киммих плюнул так, что достать удар с дальней дистанции было практически невозможно, а позже Левандовски вспомнил, что можно не только стоять в штрафной и ждать прострела или навеса, а еще и выдвигаться назад, искать мяч и продвигать его вперед. Именно индивидуальные действия поляка обеспечили второй мяч, который, кстати, тоже прилетел из-за пределов штрафной площадки. По-настоящему интересные вещи произошли во втором тайме, когда "Бавария" вышла немного обновленной. Не совсем понятно, что рассказывал Ковач в раздевалке, о вдруг тактика "бей-беги-навешивай" стала не такой выраженной и футболисты атаки начали больше брать на себя, больше креативить и больше играть в роли свободных художников. И более того, у "красных" в кои-то веки получился качественный командный прессинг (!). Как итог, Гнабри продемонстрировал свои скиллы и счет практически сразу стал 4:1. Дальше обсуждать было нечего, ведь "Бавария" начала на классе сдерживать "Тоттенхэм" и пользовалась тем, что "шпоры" со всех ног побежали отыгрываться. Ну а Почеттино не смог придумать ничего, что поломало бы ход встречи, или хотя бы сделало поражение не таким разгромным.

Гнабри и Левандовски – лучшие в матче

Аналитический портал WhoScored оценил действия обеих игроков в почетные 10 баллов, но футболистом матча выбрали именно Гнабри. И это неудивительно: немецкий футболист выдал лучшее выступление в сезоне и один из лучших матчей в своей карьере, отгрузив прошлогоднему финалисту Лиги Чемпионов 4 гола, и это всего лишь за 1 тайм. Кстати, все это было совершено всего лишь с 5 ударов – процент реализации просто зашкаливает. Именно в таких матчах создается впечатление, что замена Роббену и Рибери уже готова. Впрочем, не будем спешить! А вот Левандовски выдал очередной феноменальный матч в сезоне и его два гола в ворота Льориса доказывают важность поляка для нынешней "Баварии"!