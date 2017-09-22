"Бавария", имея преимущество в два гола, играет вничью с "Вольфсбургом"

Шестой тур немецкой Бундеслиги стартовал в Мюнхене, где местная "Бавария" принимала "Вольфсбург". Команда Карло Анчелотти считалась безоговорочным фаворитом этой встречи. Тем более дома чемпион последних лет крайне редко теряют очки. Что до гостей, то в пяти играх чемпионата "волки" выиграли всего лишь раз. Руководство на такой результат отреагировало кардинально: команду покинул главный тренер Андрис Йонкер. Его место занял экс-рулевой Майнца Мартин Шмидт. Он и выводил "Вольфсбург" на поле "Альянц Арены".

Матч, как и ожидалось, начался с неспешных атак "Баварии". Хозяева старались до верного разыгрывать мяч, выискивая на острие Левандовски. Однако все, что получалось у мюнхенцев в стартовые минуты, тревожить соперника стандартами. Но они, откровенно говоря, никакой опасности не несли.

"Вольфсбург" поначалу и не стремился атаковать, но к середине тайма сумел выровнять игру. Впрочем, и гости не уподобились предложить чемпиону неразрешенных задач. Так что первую треть матча команды отыграли без моментов.

Кто знает, как бы доигрался первый тайм, если бы Левандовски не спутал все карты арбитру. На 33-й минуте Роббен забросил мяч в штрафную на польского форварда мюнхенцев. Роберт уже готов был принять мяч, но всем своим видом мастерски показал, что опекающий его Тиссеран распустил руки. Падение Левандовски арбитр квалифицировал как нарушение правил – пенальти. Сам пострадавший и исполнил удар, пробив практически по центру – 1:0.

Открыв счет "Бавария" заиграла спокойнее и увереннее, а вот соперник в активности прибавлять не спешил. В результате команда Карло Анчелотти успела до перерыва удвоить результат. Рафинья перехватил мяч в центре поля и отдал передачу на Роббена, который, не встречая преград на своем пути, пробежал до самой штрафной, после чего мощно выстрелил по воротам Кастельса. Снаряд по пути задел ногу Рафиньи, и, перелетев через Кастельса, опустился в сетку – 2:0. С этим результатом команды и пошли отдыхать.

В дебюте же второго тайма соперники обменялись опасными выпадами. Сначала мог оформить дубль Роббен. На 47-й минуте Арьен из района одиннадцатиметровой отметки завершал ударом прострел от Рибери – мяч просвистел немногим над перекладиной. Гости ответили молниеносно. Перехватив мяч в центре, Блащиковски прорвался вдоль бровки и выполнил подачу на дальнюю штангу. Ульрайх находился в другой стороне своих владений и уже не успевал на перехват, но Арнольду не хватило считанных сантиметров, чтобы отправить сферу в сетку ворот хозяев и мяч ушел за пределы поля.

Эта атака явно воодушевила игроков "Вольфсбурга" и они стали искать возможность сходить к воротам мюнхенцев еще раз. Попытка удалась спустя минут семь, когда "волки" заработали опасный штрафной. Арнольд пробил бесхитростно: сильно, но прямо в угол, где находился голкипер "Баварии". Но на несчастье мюнхенцев, Ульрайх допустил чудовищную ошибку. Второй страж ворот чемпиона Германии почему-то решил отразить сильно пущенный мяч одной рукой. В результате Свен махнул по воздуху, а сфера влетела под перекладину – 2:1. Спустя каких-то две минуты Роббен мог отменить интригу. Партнеры вывели Арьена к воротам, голландец ворвался в штрафную, но удар в ближний угол у него не получился.

Взяв небольшую паузу в игре, "Бавария", тем не менее, продолжала обозначать свое превосходство регулярными выпадами на ворота Кастельса. Так минут за 15 до конца игры мюнхенцы дважды могли решать исход матча, но сначала Роббен не смог выиграть дуэль у голкипера "Вольфсбурга", а затем Рибери с паса Роббена фактически не попал по пустым воротам.

Ключевой же в матче стала 83-я минута. Верхаг прорвался по правому флангу и выполнил подачу в район одиннадцатиметровой отметки, где первым на мяче должен был быть Хуммельс, но защитник "красных" ошибся и не сумел выполнить вынос. Тут как тут оказался Дидави, который отправил сферу с 9 метров от штанги в ворота – 2:2.

Конечно, у "Баварии" оставалось еще около 10 минут, чтобы вырвать победу. Но по всей видимости мюнхенцы находились в нокдауне и даже на элементарный штурм не уподобились.

"Бавария" – "Вольфсбург" – 2:2

Голы: Левандовски, 33, с пенальти – 1:0. Роббен, 43 – 2:0. Арнольд, 56 – 2:1. Дидави, 83 – 2:2.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Видаль (Толиссо, 63), Руди, Рибери (Коман, 85), Роббен (Хамес, 85), Мюллер, Левандовски.

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Иттер, Удуокай, Тиссеран, Азеведо (Блащиковски, 46), Камачо (Дидави, 73), Гилявоги, Арнольд, Малли, Ориги (Базур, 85).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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