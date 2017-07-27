"Бавария" – "Интер" - 0:2 (обзор)

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"Бавария" – "Интер" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Баварией" и "Интером".

Не пропустите: "Интер" уверенно одолел "Баварию" в последнем матче мюнхенцев на Международном кубке чемпионов. | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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