"Бавария" интересуется чемпионом Италии

Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" хочет усилить состав перед приходом Юлиана Нагельсманна, в частности немецкий клуб проявляет интерес к Ашрафу Хакими, который в этом сезоне стал чемпионом Италии в составе "Интера".

"Бавария" следит за марроканцем еще с времен его выступлений за "Боруссию" Дортмунд и считает, что Хакими идеально впишется в систему игры Нагельсманна.

Ашраф перешел в "Интер" в 2020 году. В нынешнем сезоне Серии А он провел 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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