"Бавария" интересуется чемпионом Италии
Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" хочет усилить состав перед приходом Юлиана Нагельсманна, в частности немецкий клуб проявляет интерес к Ашрафу Хакими, который в этом сезоне стал чемпионом Италии в составе "Интера".
"Бавария" следит за марроканцем еще с времен его выступлений за "Боруссию" Дортмунд и считает, что Хакими идеально впишется в систему игры Нагельсманна.
Ашраф перешел в "Интер" в 2020 году. В нынешнем сезоне Серии А он провел 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20